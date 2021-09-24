Водитель Lada Kalina сбил пенсионерку, которая шла по обочине в Слободском районе

Авария произошла 23 сентября в деревне Щуково. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском районе под колесами отечественной легковушки погибла пенсионерка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг утром, 23 сентября, в деревне Щуково произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительным данным, 42-летний водитель Lada Kalina сбил 61-летнюю пенсионерку, которая двигалась по обочине.

- В результате происшествия пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы