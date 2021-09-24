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Здоровье24 сентября 2021 9:39

В Кировской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 126 человек

На стационарном лечении находятся 3594 пациента
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации кировские врачи оказывают помощь 146 жителям области с COVID-19

В отделении реанимации кировские врачи оказывают помощь 146 жителям области с COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 24 сентября выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровел 221 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 3594 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 146 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 521 .

В амбулаторных условиях проходят лечение 6127 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5368 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 582 жителя области.