В Кировской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 126 человек

В отделении реанимации кировские врачи оказывают помощь 146 жителям области с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 24 сентября выявлено 126 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровел 221 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 3594 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 146 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 521 .

В амбулаторных условиях проходят лечение 6127 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5368 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 582 жителя области.