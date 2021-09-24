В Кирове пройдет международный фестиваль короткометражного кино

Принять участие в фестивале короткометражного кино может любой желающий. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове пройдет международный фестиваль комедийного короткометражного кино «Золотой теленок». Мероприятие пройдет в наших краях уже в третий раз, сообщили в областном правительстве.

Фестиваль состоится в ноябре 2021 года. В программу войдут игровые и анимационные юмористические фильмы, снятые на русском языке. Номинаций в текущем году выбрано восемь: анимационный фильм, рекламный ролик, короткометражное кино, скетч, веб-сериал - короткометражный сериал, социальное кино, а также лучшие челленджи в популярных соцсетях, TikTok и Инстаграм. Ввели на конкурсе и отдельную номинацию под названием «Снято в Кирове», в которой выберут лучшее видео о нашей области, ее жителях, событиях и особенностях жизни.

Чтобы поучаствовать в фестивале, необходимо подать заявку на этом сайте до 10 октября. Отборочный этап продлится до 20 октября, в этот день определят финалистов. Подведение итогов и оглашение победителей состоится на церемонии закрытия в ноябре.