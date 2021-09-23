В Кирове отремонтировали дорогу на Промышленном переулке

Отремонтированную дорогу приняли в эксплуатацию. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершили ремонт Промышленного переулка - самой разбитой дороги в областном центре. Как сообщает горадминистрация, приемка работ состоялась 23 сентября.

Промышленный переулок - один из основных путей к крупным предприятиям в районе улицы Луганской, в том числе ТЭЦ-4. До ремонта здесь вместо дороги были бетонные плиты, которые в последние годы основательно разрушились. Горожане неоднократно жаловались на состояние дороги. Сейчас на участке положили два слоя асфальтобетонного покрытия поверх щебеночного слоя.

На данный момент подрядчик ремонтирует еще 22 объекта дорожно-уличной сети. На 17 из них уже положен асфальтобетон. Пять участков уже готовы к приемке, какие именно - не уточняется.