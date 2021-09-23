Кировчанина, пытавшегося съесть наркотики, отправили в колонию

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, который в момент задержания пытался съесть наркотики. Суд признал его виновным по двум статья УК РФ: незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере. Информацию об итогах слушания сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- Суд признал осужденного виновным и назначил окончательное наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы, - уточнили в прокуратуре. - Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Добавим, что на данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, что инциденты, послужившие поводом для возбуждения уголовного дела, произошли в феврале и марте текущего года. Мужчину дважды поймали с наркотиками. На одном из задержаний он попытался съесть запрещенные вещества, чтобы избежать наказания.