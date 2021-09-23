«Найден, погиб»: в Кирове завершились поиски пропавшего без вести 31-летнего мужчины

Поиски мужчины, пропавшего три дня назад, завершились. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове завершились поиски 31-летнего Дмитрия Бабинцева, пропавшего 20 сентября. К сожалению, мужчину нашли погибшим. Информация об этом появилась в паблике поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ориентировка на поиск кировчанина появилась накануне, 22 сентября. Три дня назад мужчина пропал без вести, и его объявили в розыск. В последний раз его видели в областном центре. О гибели пропавшего сообщили днем 23 сентября, около 14 часов.

- Дмитрий Александрович найден, погиб. Приносим соболезнование родным и близким, - пишут волонтеры в своем паблике.

Информация об обстоятельствах трагедии и месте нахождения не сообщается.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Александровича.