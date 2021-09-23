63 млн рублей потратили на подготовку к отопительному сезону в Кировской области

Подготовка к отопительному сезону находится в завершающей стадии.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Кировской области на подготовку к отопительному сезону из регионального бюджета потратили более 63 млн рублей. Деньги предназначались на ремонт и модернизацию тепловых сетей в 22 муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Дополнительно министерство строительства, энергетики и ЖКХ ходатайствовало о выделении 38,7 млн рублей из областного бюджета на подготовку к зиме, - уточнили в правительстве.
В настоящее время подготовка к отопительному сезону в Кировской области находится в завершающей стадии.