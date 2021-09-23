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Общество23 сентября 2021 15:08

63 млн рублей потратили на подготовку к отопительному сезону в Кировской области

Деньги предназначались на ремонт и модернизацию сетей
Андрей Сергеев
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Подготовка к отопительному сезону находится в завершающей стадии.

Подготовка к отопительному сезону находится в завершающей стадии.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области на подготовку к отопительному сезону из регионального бюджета потратили более 63 млн рублей. Деньги предназначались на ремонт и модернизацию тепловых сетей в 22 муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Дополнительно министерство строительства, энергетики и ЖКХ ходатайствовало о выделении 38,7 млн рублей из областного бюджета на подготовку к зиме, - уточнили в правительстве.

В настоящее время подготовка к отопительному сезону в Кировской области находится в завершающей стадии.