В школах Кирова не хватает педагогов начальных классов

В текущем году в кировские школы пришли 102 молодых специалиста. Фото: Олег ЗОЛОТО

В школах Кирова не хватает специалистов, которые будут учить детей. А их количество увеличилось по сравнению с предыдущим годом на три тысячи. Цифры озвучили в горадминистрации на заседании постоянной комиссии по социальной сфере.

Так, в сентябре 2021 года за школьные парты сели 61556 детей. Впервые за ними оказались 7810 учеников, для них сформировали 279 классов, в том числе два коррекционных. После выпуска из 9 класса в школу вернулись 2045 подростков. Рост количества учеников связан с миграцией семей с детьми - не только из районов области, но и из других регионов.

Учителей же в школах Кирова не хватает. Так, в текущем году в учебные заведения пришли 102 молодых специалиста, в том числе 66 учителей. У них имеются наставники, которые проводят с ними необходимую работу. Несмотря на это, в образовательных учреждениях не хватает кадров - в особенности педагогов начальных классов, а также преподавателей математики, русского и иностранного языков. Имеющиеся учителя берут на себя допнагрузку, поэтому все уроки по программе ведутся, несмотря на нехватку специалистов.