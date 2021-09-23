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Общество23 сентября 2021 13:02

В Уржумском районе обнаружили бешеную лису

Это восьмой случай в текущем году в Кировской области
Андрей Серегев
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Диагноз подтвердили лабораторные исследования. Фото: pixabay.com/

Диагноз подтвердили лабораторные исследования. Фото: pixabay.com/

В Кировской области вблизи деревни Никитино обнаружена бешеная лиса. Соответствующий диагноз подтвердили лабораторные исследования. Об этом сообщили в управлении ветеринарии.

- Это уже восьмой случай бешенства животных, зарегистрированный на территории области в текущем году, в том числе у семи лисиц и одной собаки, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время специалисты ветеринарной службы проводят комплекс мер по локализации и ликвидации бешенства на территории.