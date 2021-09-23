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Общество23 сентября 2021 12:57

В Кирове десятки домов трех районов города остались без холодной воды

Отключение связано с проведением ремонтных работ на теплосетях
Алексей РомановАлексей Романов
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На время проведения ремонтных работ для жителей будет организован подвоз питьевой воды

На время проведения ремонтных работ для жителей будет организован подвоз питьевой воды

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове жители сразу нескольких десятков домов остались без холодной воды. Причиной тому послужили ремонтные работы на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, в четверг, 23 сентября, холодное водоснабжения отключили во многих домах на улицах Калинина, Березниковской, Орджоникидзе, Краснофлотской, Спасской, Свободы, Ленина и Московской в Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах областного центра.

В пятницу, 24 сентября, ресурса не будет в 8 домах на улице Советской и двух на Ленина. Кировчан просят с пониманием отнестись к временным трудностям. До завершения ремонтных работ для жителей будет организован подвоз питьевой воды. Более подробно ознакомиться с графиком отключения, а также узнать точные адреса можно на сайте.