Кировская область планирует получить более 2 млрд рублей для досрочного завершения программы переселения из аварийного жилья

На эти средства планируется переселить 4339 человек из 1991 жилого помещения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская область планирует дополнительно получить 2,67 млрд рублей из Фонда ЖКХ для ускорения реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- 22 сентября 2021 года Кировская область направила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на досрочное получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья, - сообщается на сайте регправительства.

Если заявка будет одобрена, то программу переселения из аварийного жилья, которое было признано таковым в период с 2012 по 2017 год, удастся завершить на два года раньше (в 2023). На эти средства планируется переселить 4339 человек из 1991 жилого помещения.