Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 12:16

Кировская область планирует получить более 2 млрд рублей для досрочного завершения программы переселения из аварийного жилья

Соответствующая заявка направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ
Андрей Серегеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
На эти средства планируется переселить 4339 человек из 1991 жилого помещения.

На эти средства планируется переселить 4339 человек из 1991 жилого помещения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская область планирует дополнительно получить 2,67 млрд рублей из Фонда ЖКХ для ускорения реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- 22 сентября 2021 года Кировская область направила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на досрочное получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья, - сообщается на сайте регправительства.

Если заявка будет одобрена, то программу переселения из аварийного жилья, которое было признано таковым в период с 2012 по 2017 год, удастся завершить на два года раньше (в 2023). На эти средства планируется переселить 4339 человек из 1991 жилого помещения.