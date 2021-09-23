В Юрьянском районе 63-летняя женщина погибла в пожаре

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области пожар унес жизнь женщины. Сейчас подробности случившегося устанавливает региональный Следком.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла 21 сентября около четырех часов утра в СНТ «Сосновый бор» Юрьянского района. Огонь вспыхнул в одном из садовых домиков, в котором в тот момент находились его хозяева - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Кировчанина успели вовремя спасти, его экстренно госпитализировали в больницу. Его сожительница, к сожалению, погибла в пожаре.

Сейчас следователи проводят проверку по факту пожара. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электропроводки. Кировчан просят уделять больше внимания пожарной безопасности.