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Происшествия23 сентября 2021 11:53

Кировские росгвардецы задержали дистанционного мошенника, приняв его за наркомана

Для дальнейшего разбирательства молодого человека доставили в полицию
Алексей РомановАлексей Романов
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Злоумышленника задержали во время патрулирования городских улиц. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Злоумышленника задержали во время патрулирования городских улиц. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который подозревается в списании с чужого банковского счета 100 тыс. рублей. Для дальнейшего разбирательства юношу доставили в полицейский участок. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Правоохранители заметили молодого кировчанина на улице Монтажников, когда он выходил из лесополосы. Подозреваемый вел себя нервно, постоянно оглядываясь по сторонам. На вопрос, имеются при нем запрещенные вещества, юноша отвечать отказался.

Во время проверки документов росгвардейцы выяснили, что данный гражданин находится в розыске и подозревается по целом ряде преступлений. Молодому человеку грозит суровое наказание в виде длительного лишения свободы.