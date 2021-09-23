В Кирове на Слободском тракте лось едва не спровоцировал ДТП

Произошедшее запечатлел видеорегистратор одного из автомобилистов. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

В Кирове едва не произошло ДТП с участием лося. Дикое животное внезапно выбежало на трассу. Информация появилась в паблике «Место происшествия».

Инцидент произошел на Слободском тракте, где всегда достаточно интенсивное движение. В какой-то момент из лесополосы выбежал молодой лось и кинулся через дорогу наперерез машинам. К счастью, аварии удалось избежать: животное пересекло дорогу достаточно быстро, и автомобилисты также вовремя притормозили. В итоге никто не пострадал, а произошедшее запечатлел видеорегистратор в машине одного из водителей, проезжавших по тракту.

Областная ГИБДД напоминает: при встрече с лосем на дороге снизьте скорость и убедитесь, что путь свободен, так как животные часто передвигаются группами. Не сигнальте, проезжайте мимо и будьте готовы к агрессии со стороны лося. Самое главное - не торопитесь.