Заведующую детским садиком в Котельническом районе подозревают в служебном подлоге

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: Виктор Карпов

В Кировской области в отношении заведующей детским садиком в Котельническом районе возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Следствие предполагает, что экс-заведующая детским садиком заключила со своей знакомой фиктивный трудовой договор на 0,5 ставки. Фактически вместо женщины работу выполняла подозреваемая. В свою очередь, начисленную заработную плату знакомая перечисляла заведующей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.