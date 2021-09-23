В Кирове третьи сутки продолжаются поиски 31-летнего мужчины

О местонахождении кировчанина ничего не известно с понедельника, 20 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 31-летнего жителя областного центра. В последний раз Дмитрия Бабинцева видели в понедельник, 20 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего мужчины. Рост Дмитрия Александровича составляет 180 см. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в синюю куртку, джинсы голубого цвета, белые кроссовки и бейсболку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьбы сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.