В Кировской области за сутки коронавирусом заболели 128 человек

Количество пациентов на стационарном лечении вновь приближается к 3,5 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 23 сентября выявлено 128 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 230 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 3416 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 144 пациентам, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 520 .

В амбулаторных условиях проходят лечение 5982 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5246 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 533 жителя области.