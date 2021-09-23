В Кирове строительство нового микрорайона обсудят с местными жителями

Новый микрорайон будет состоять из 3 и 8 этажных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этапы строительства нового микрорайона между поселком Ганино и деревней Шубино обсудят с местными жителями. Встреча намечена на октябрь. Об этом сообщили в горадминистрации.

Будущих новоселов интересуют вопросы организации движения общественного транспорта, развития инфраструктуры и социально значимых объектов. На все вопросы кировчан ответят специалисты.

Напомним, что микрорайон появится на пустыре площадью 30 га. Он будет представлять собой комплексную застройку из 3 и 8 этажных домов. Проектная численность населения составляет 13 тысяч человек. Кроме того, здесь должны построить школу на 1200 мест с бассейном и ФОК, детский сад на 270 мест, а также открыть поликлинику.

Контракт между администрацией города и подрядчиком уже заключен. Срок его реализации составит пять лет. В настоящее время ведутся проектные работы по прокладке всех необходимых коммуникаций.