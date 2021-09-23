В Кирово-Чепецком районе закроют два железнодорожных переезда

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Рамиль Галиев

Жители Кирово-Чепецкого района могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожных переездов в селе Просница и в деревне Чуваши. На двух объектах планируют провести ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 1004 км перегона Просница - Ардаши будет частично ограничено с 9.00 до 21.00 23 сентября;

- Железнодорожный переезд в деревне Чуваши закроют для транспорта 24 сентября с 9.00 до 21.00.

Отметим, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.