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Общество23 сентября 2021 9:36

В Кирово-Чепецком районе закроют два железнодорожных переезда

Движение будет временно ограничено 23 и 24 сентября
Андрей Сергеев
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Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Фото: Рамиль Галиев

Жители Кирово-Чепецкого района могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожных переездов в селе Просница и в деревне Чуваши. На двух объектах планируют провести ремонтные работы, сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 1004 км перегона Просница - Ардаши будет частично ограничено с 9.00 до 21.00 23 сентября;

- Железнодорожный переезд в деревне Чуваши закроют для транспорта 24 сентября с 9.00 до 21.00.

Отметим, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.