В Кирове на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Свердлова обустроят круговое движение

Пересечение двух улиц планируют сделать круговым. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове перекресток Октябрьского проспекта и улицы Свердлова станет круговым. Власти ищут подрядчика для разработки проектной документации. Информация появилась на сайте госзакупок.

На данный момент открыта подача заявок на электронный аукцион, которая закончится 14 октября. Сам конкурс состоится 20 октября. Будущему потенциальному подрядчику предстоит разработать документацию капремонта пересечения двух улиц с организацией кругового движения. Стоимость контракта - 3,68 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Закончить работу подрядчик должен до 30 апреля 2022 года.

Напомним, недавно мы писали о том, что пересечение Октябрьского проспекта с улицей Карла Маркса также хотят сделать круговым. Сейчас для разработки проектной документации также ищут подрядчика. Подробнее - здесь.