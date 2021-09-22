В Малой Субботихе местное предприятие сливает навоз на земельные участки рядом с СНТ

Жалобы поступили от жителей СНТ, расположенного неподалеку.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Малой Субботихе предприятие сливает навозную жижу на не предназначенные для этого земельные участки. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, жалобы поступили от жителей СНТ, расположенного неподалеку от деревни.
Выездная проверка подтвердила данный факт: на одном из земельных участков выявили твердые навозные массы и следы сливов жижи. На территории также выкопали канаву, где также обнаружили отходы. Запах на местности стоит соответствующий, что, скорее всего, и беспокоит жителей СНТ.
Как выяснили специалисты, земельный участок разрешен для сельскохозяйственного использования. Правообладетелем оказалось местное предприятие. Региональное управление Россельхознадзора не вправе разрешать эту проблему, поэтому запрос перенаправили в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.