В Малой Субботихе местное предприятие сливает навоз на земельные участки рядом с СНТ

Жалобы поступили от жителей СНТ, расположенного неподалеку. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Малой Субботихе предприятие сливает навозную жижу на не предназначенные для этого земельные участки. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, жалобы поступили от жителей СНТ, расположенного неподалеку от деревни.

Выездная проверка подтвердила данный факт: на одном из земельных участков выявили твердые навозные массы и следы сливов жижи. На территории также выкопали канаву, где также обнаружили отходы. Запах на местности стоит соответствующий, что, скорее всего, и беспокоит жителей СНТ.

Как выяснили специалисты, земельный участок разрешен для сельскохозяйственного использования. Правообладетелем оказалось местное предприятие. Региональное управление Россельхознадзора не вправе разрешать эту проблему, поэтому запрос перенаправили в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.