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Общество22 сентября 2021 15:20

В деревне Шутовщина из-за неработающей насосной станции затопило сиротский дом

Сточные воды доставляют большой дискомфорт всем жителям поселения
Алексей РомановАлексей Романов
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Жители деревни страдают от неприятного запаха и постоянных подтоплений на протяжении уже пяти лет. Фото: onf.ru/region/kirovskaya_obl

Жители деревни страдают от неприятного запаха и постоянных подтоплений на протяжении уже пяти лет. Фото: onf.ru/region/kirovskaya_obl

В деревне Шутовщина из-за неработающей канализационно-насосной станции, сточные воды подтопили дом, в квартирах которого живут дети-сироты. От неприятных запахов все жители поселения страдают уже пятый год. Об этом сообщили представители общероссийского народного фронта.

По словам специалистов, сточные воды могут скапливаться по причине неправильной врезке отводных труб. Насосной станции требуется капитальный ремонт, который может стоить не один миллион рублей. Исправить ситуацию обещали в текущем году и даже выделили на эти цели 100 тысяч рублей. Но никаких действий пока не последовало.

Скоро проводить работы не позволит погода, а значит терпеть неприятные запахи жителям деревни придется еще долго.