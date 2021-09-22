В Кирове на Октябрьском проспекте и улице Московской появится живая изгородь вместо заборов

Сейчас на улице Московской высаживают спирею рябинолистную. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улице Московской высаживают живую изгородь из спиреи рябинолистной вместо заборов. Как рассказали в горадминистрации, она протянется до пересечения с проспектом Строителей. По мнению властей, изгородь станет одновременно украшением и усилением безопасности, поскольку пешеходы не смогут преодолеть ее, чтобы перейти дорогу в неположенном месте.

Московская - не единственная улица, где появятся насаждения. Озеленить собираются также на Октябрьском проспекте, от улицы Гайдара до Лепсе. Всего в текущем году планируется высадить полторы тысячи кустарников на 500 погонных метрах. В 2022 году работы продолжатся; возможно, живой изгородью украсят и улицу Воровского.

В мэрии добавили также, что полностью заменить все серые заборы на кустарники не получится. В некоторых местах города это невозможно сделать из-за проложенных под землей коммуникаций. Металлические ограждения ставятся строго по предписанию ГИБДД, за неисполнение которого придется выплатить штраф.