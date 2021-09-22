У жителей 12 улиц Кирова два дня будут перебои с холодной водой

На время отключения к домам будет организован подвоз питьевой воды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кирове у жителей домов сразу 12 улиц будут перебои с холодной водой. Причиной стала авария на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Так, в среду, 22 сентября, холодное водоснабжение отключат на улицах Пролетарской, Кутузова, Советской, Мельникова. На следующий день, 23 сентября, та же участь постигнет кировчан, которые проживают в многоквартирных домах на Калиниа, Спасской, Свободы, Ленина, Московской, Березниковской, Орджоникидзе и Краснофлотской.

В зону отключения будет организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с точными адресами, а также со сроками отключения можно здесь.