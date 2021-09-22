В поселке Уни во время ДТП с бесправным водителем пострадал 53-летний мужчина

Водитель отечественного внедорожника выезжал с второстепенной дороги, не убедившись в безопасности маневра. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 21 сентября, в поселке Уни произошло ДТП с участием бесправного водителя. Авария случилась в 6 часов 40 минут на улице 70 лет ВЛКСМ у дома №1. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 58-летний владелец автомобиля «Нива Шевроле» не убедился в безопасности своих действий. Он стал выезжать с второстепенной дороги на главную и врезался в «Ладу Гранту», за рулем которой находился 61-летний бесправный водитель. В результате аварии 53-летний пассажир отечественного внедорожника получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.