В Кирове 62-летняя женщина украла 25 килограммов чеснока

Женщина увезла мешок чеснока на машине. Фото: скрин с видео vk.com/mvd43

В Кирове женщина украла 25 килограммов чеснока с овощебазы. Женщину задержали, по факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено, сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел в середине августа. В полицию обратился директор фирмы, занимающейся торговлей продуктами питания на территории базы на улице Комсомольской. Приехав на работу, мужчина обнаружил отсутствия мешка чеснока весом 25 кг. Камеры наблюдения запечатлели вора - точнее, воровку, женщину в возрасте. Дамочка с легкостью закинула груз в машину, села в нее и укатила.

Полиция установила личность похитительницы чеснока - ею оказалась ранее не судимая 62-летняя кировчанка. Украденный мешок обнаружили у нее на даче и изъяли. Самой женщине вскоре предстоит предстать перед судом.