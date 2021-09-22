В Кирове 14-летний подросток стал фигурантом уголовного дела

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Виктор Карпов
В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Юношу подозревают в краже денег с банковской карты. Об это сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Следствие полагает, что подросток обокрал 19-летнего незнакомого в помещении кафе в областном центре. После с помощью банковской карты потерпевшего юноша оплачивал покупки в магазинах.
- В результате данных действий он причинил материальный ущерб потерпевшему, - подчеркнули в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.