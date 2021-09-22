В Кирове за один день задержали двоих мужчин, находящихся в розыске

Обоих дебоширов отправили продолжать отдых в отделении полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове росгвардейцы за один день задержали двух дебоширов в развлекательных заведениях города. Оказалось, что оба находятся в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первого закрутили в кафе на улице Жуковского около полудня. Правоохранителей вызвали сотрудники заведения. По словам администратора, один из посетителей, 26-летний молодой человек, вел себя агрессивно и вызывающе, грубо реагируя на все замечания. При задержании выяснилось, что парень ранее был судим, а сейчас находится в розыске как подозреваемый в продаже наркотиков. Молодого дилера сдали полиции.

Второй вызов поступил спустя полчаса из питейного заведения на Октябрьском проспекте. Там 36-летний мужчина мешал отдыхать посетителям и вел себя крайне агрессивно. Этот оказался в розыске по подозрению в совершении грабежа. Дебошир также отправился продолжать отдых в отделении полиции.