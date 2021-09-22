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Происшествия22 сентября 2021 10:31

Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты сотрудникам «Орловского шахматного завода»

Задолженность работодателя перед шестью работниками составила более 170 тысяч рублей
Андрей Сергеев
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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Виктор Карпов

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам «Орловского шахматного завода». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

- Задолженность работодателя по заработной плате за фактически отработанный период перед шестью работниками составила более 170 тысяч рублей, - сообщается на сайте СК РФ по Кировской области.

Кроме того, следствие полагает, что фактическая возможность осуществлять выплаты у руководства была, но из-за корыстной заинтересованности деньги уходили на иные цели.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.