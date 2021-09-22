Участвовать в принятии законов в котельничской городской думе будет 25-летний репер

Молодой репер-депутат займется решением проблем простых жителей Котельнича. Фото: vk.com/vkotle

По результатам прошедших выборов в котельничскую городскую думу прошел 25-летний репер Тимур Селезнев. Он смог набрать необходимое количество голосов, выдвигаясь кандидатом от партии ЛДПР по пятимандатному избирательному округу № 4. Об этом сообщили на официальном сайте районного центра.

Отметим, что музыкант известен не только в своем городе, но и в стране. Тимур Селезнев является участником всероссийских рэп-батлов, а также руководит своей звукозаписывающей студией в Котельниче. Он исполняет написанные им треки и снимает клипы о проблемах современной молодежи. Теперь амбициозный молодой депутат собирается заняться еще и решением общественных проблем.