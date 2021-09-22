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Здоровье22 сентября 2021 9:41

В Кировской области за сутки коронавирус выявили еще у 119 человек

На стационарном лечении находятся 3258 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации кировские медики оказывают помощь 146 жителям области

В отделении реанимации кировские медики оказывают помощь 146 жителям области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 22 сентября выявлено 119 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 248 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 3258 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 146 пациентам, 16 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 518.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5782 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5338 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 529 жителей области.