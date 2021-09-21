В Нововятске ремонтируют дороги к частному сектору

В Нововятске ремонтируют дороги в частный сектор. Фото: admkirov.ru/

Жители Нововятска неоднократно жаловались на плохое состояние дорог в частном секторе. В связи с этим их включили дополнительно в проект «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в городской администрации.

Работы ведет АО «Гордормостстрой». В компании отметили, что начали укладывать там асфальтобетонное покрытие. Подрядчик подчеркнул, что до ремонта на проезжей части оно практически отсутствовало.

В Гордормосстрое пообещали, что ремонт будет вестись ежедневно. В дождь работы остановят, а при низких температурах для уплотнения материалов строители используют специальные добавки.

Напомним, что сейчас в работе находится 20 обьектов. Улицы Индустриальная, Майская и Промышленный переулок уже на этой неделе могут отдать приемной комиссии.