В Кирове дом для переселенцев на улице Курской готовят к сдаче

В Кирове дом для переселенцев готовят на сдачу. Фото: admkirov.ru

В кировском микрорайоне Урванцево достраивают два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Один из них, на улице Курской, 28 уже готовится к сдаче. Работы должны завершиться до наступления заморозков. Директор по строительству Андрей Горев сообщил, что:

- Основные строительные работы здесь завершены. В настоящее время ведется отделка внутренних помещений и завершается благоустройство двора.

В доме будет 196 квартир, из которых 48 предоставят детям-сиротам. Общая площадь помещений составит более 8 тысяч квадратных метров. Во дворе уже установлена современная детская площадка и постелен газон.

До конца 2021 года достроят второй дом – на улице Энтузиастов, 52-а. В нем будет 148 квартир для кировчан из аварийного жилья. В каждой квартире жители сами смогут контролировать и регулировать поступление тепла.