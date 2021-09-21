В Кировской области разыскивают пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают без вести пропавшего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Игоря Шишкина в последний раз видели 20 сентября в поселке Демьяново Подосиновского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Игорю Васильевичу 34 года, рост 185 см, нормального телосложения, у него черные волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в черную кожаную куртку и накинутую сверху болоньевую жилетку такого же цвета, синие брюки и черные кроссовки. При себе у него были две сумки: дорожная и небольшая, через плечо. Волонтеры уточняют, что пропавший может находиться в любом районе региона.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Васильевича, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.