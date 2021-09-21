Кировские росгвардейцы задержали молодого человека, заказавшего наркотики через интернет

Подозреваемого в хранении наркотиков кировчанина передали сотрудникам полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове в слободе Большое Скопино сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчине грозит длительный тюремный срок. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Правоохранители заметили кировчанина во время штатного патрулирования улиц, когда тот выходил из лесополосы. На вопрос есть ли при нем запрещенные вещества, 25-летний житель областного центра ответил утвердительно. Он сказал, что заказал наркотик по интернету.

Затем на место прибыли полицейские и забрали подозреваемого в участок. Содержимое пакетика с неизвестным веществом направили на экспертизу. Именно от ее заключения и будет зависеть то, насколько суровым будет наказание.