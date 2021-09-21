В Кирове проверят работу системы оповещения населения

Кировчане услышат электросирену 6 октября. Фото: kirovreg.ru

В управлении защиты населения сообщили, что 6 октября в Кировской области проверят систему оповещения. В регионе запустят электросирену, также жителям передадут информационное сообщение по радиостанциям и телеканалам.

Известно, что комплексная проверка проводится два раза в год. Система позволяет предупредить граждан об угрозе чрезвычайных ситуаций. С помощью нее также передаются правила поведения и способы защиты в таких случаях.

На время проверки жителей просят соблюдать спокойствие и порядок.