Во всех районах Кировской области начался отопительный сезон

На ремонт котельных и тепловых сетей из областного бюджета было выделено 63,1 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 21 сентября, во всех районах Кировской области официально начался отопительный сезон. Перед его началом в 22 муниципалитетах отремонтировали тепловые сети и котельные. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

По словам областного министра строительства, энергетики и ЖКХ Игоря Селезнева, на подготовку к отопительному сезону из бюджета было выделено 63,1 млн рублей. Еще 31 млн планируется выделить в ближайшее время.

Напомним, что в Кирове тепло начали давать 15 сентября. В воскресенье, 19 сентября, в микрорайоне Радужный произошла уже первая авария. В результате без отопления и горячей воды остались жители 53 домов. К счастью, восстановить подачу ресурса удалось в короткие сроки.