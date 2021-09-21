Житель Зуевки, спаивавший 13-летнего сына, получил 2,2 года ограничения свободы

При вынесение приговора, суд принял во внимание все смягчающие обстоятельства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зуевке прошел суд над 38-летним местным жителем, который спаивал своего 13-летнего сына. Мужчина получил 2,2 года ограничения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа доказали, что с октября 2019 по август 2020 года обвиняемый регулярно вовлекал несовершеннолетнего сына в употребление спиртных напитков. На нерадивого отца было заведено уголовное дело по соответствующей статье. Суд согласился с требованием прокурора и назначил наказание с учетом всех смягчающих обстоятельств. Приговор уже вступил в законную силу.