В Котельниче возбудили уголовное дело из-за загрязнения Черняницы нефтью

Следственный комитет разбирается в ситуации с Черняницей. Фото: vk.com/suskko

В Котельниче возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Черняница нефтепродуктами. Об этом сообщил областной Следком.

К проверке информации о загрязнении реки подключились специалисты Росрыболовства, Главрыбвод и областного Минохраны окружающей среды. В воде нашли нефтепродукты и медь. Предельно допустимая концентрация веществ оказалась сильно превышена. По итогам возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Отвечать за загрязнение реки будет ООО «Котельничский ЗСМ». По версии следствия, неустановленные сотрудники компании сбрасывали в канализацию, имеющую прямой слив в Черняницу, химотходы производства.

Напомним, недавно мы писали о том, что в водоеме массово вымерла рыба. Анализы показали, что в Чернянице в 7,4 раза превышена ПДК нефтепродуктов. Подробнее - здесь.