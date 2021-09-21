В Юрьянском районе полиция обстреляла машину, чтобы остановить лихача

Полицейским пришлось выстрелить по колесам машины нарушителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Юрьянском районе полиция обстреляла машину лихача, чтобы остановить его. Подробности рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Стражи порядка приехали на вызов о драке в придорожном кафе на федеральной трассе. Пока полицейские выясняли обстоятельства конфликта, к зданию подъехала легковушка и принялась совершать на трассе опасные маневры. Требование остановиться он проигнорировал, и тогда решено было применить табельное оружие. Единственный выстрел пришелся четко по колесу легковушки, после чего лихач скрылся с места происшествия.

Через пару дней горе-водителя доставили в отдел полиции. Им оказался 29-летний житель Мурыгино. На молодого человека составили протокол - за невыполнение требований правоохранителей. Суд назначил лихачу штраф. Кроме того, сейчас полиция выясняет, причастен ли он к иным преступлениям.