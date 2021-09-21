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Происшествия21 сентября 2021 11:48

В Кирово-Чепецке вынесли приговор бывшему чиновнику местной горадминистрации

Госслужащий заплатит штраф, который больше полученной им взятки в три раза
Алексей РомановАлексей Романов
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Приговор суда пока не вступил в законную силу

Приговор суда пока не вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке состоялся суд над бывшим работником управления местной горадминистрации. Чиновника признали виновным в получении взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что в 2020 году госслужащий неоднократно получат взятки от юридических лиц. В общей сложности он «заработал» 130 тысяч рублей. Кроме того, пользуясь служебным положением, осужденный составлял фиктивные протоколы и вносил ложные данные в официальные документы.

Приняв все это во внимание, суд назначил коррупционеру наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. Таким образом, бывший госслужащий заплатит сумму, которая более чем в три раза выше, чем та, которую он получил в виде взяток.