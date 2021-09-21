В ДТП в городе Сосновка пострадал 63-летний велосипедист

Авария произошла на Октябрьской. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 20 сентября, в Сосновке под колесами Chevrolet пострадал 63-летний велосипедист. По предварительным данным, в момент аварии мужчина пересекал проезжую часть дороги. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- В результате происшествия велосипедист получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

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