В Кирове мужчина обстрелял из травмата охранника клуба и угнал такси

Мужчина пришел в клуб с травматическим пистолетом. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове мужчина обстрелял из травмата охранника клуба, а после угнал такси. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел 18 сентября около 4 часов утра в развлекательном заведении на улице Ломоносова. Один из посетителей, возможно, будучи пьяным, трижды выстрелил из, предположительно, травматического пистолета в охранника. Сотрудники клуба бросились ему на помощь и вызвали полицию, а мужчина выбежал из заведения. Завидев на улице такси, которое приехало за другими людьми, дебошир запрыгнул в машину и приказал водителю ехать, угрожая пистолетом и ему. Через некоторое время он вышел из автомобиля и скрылся.

На месте побывали сотрудники полиции: осмотрели клуб, сняли отпечатки пальцев и изъяли записи камер видеонаблюдения. Приметы дебошира передали нарядам наружных служб, и через какое-то время похожего по ним мужчину доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался 32-летний житель Сыктывкара.

По факту угона такси возбудили уголовное дело, решается вопрос о заведении второго - за применение оружия к охраннику клуба. Ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Меру пресечения дебоширу пока не избрали.