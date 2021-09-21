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Происшествия21 сентября 2021 11:37

В Кирове мужчина обстрелял из травмата охранника клуба и угнал такси

На дебошира завели уголовное дело и могут возбудить еще одно
Маргарита Акагиева
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Мужчина пришел в клуб с травматическим пистолетом.

Мужчина пришел в клуб с травматическим пистолетом.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове мужчина обстрелял из травмата охранника клуба, а после угнал такси. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел 18 сентября около 4 часов утра в развлекательном заведении на улице Ломоносова. Один из посетителей, возможно, будучи пьяным, трижды выстрелил из, предположительно, травматического пистолета в охранника. Сотрудники клуба бросились ему на помощь и вызвали полицию, а мужчина выбежал из заведения. Завидев на улице такси, которое приехало за другими людьми, дебошир запрыгнул в машину и приказал водителю ехать, угрожая пистолетом и ему. Через некоторое время он вышел из автомобиля и скрылся.

На месте побывали сотрудники полиции: осмотрели клуб, сняли отпечатки пальцев и изъяли записи камер видеонаблюдения. Приметы дебошира передали нарядам наружных служб, и через какое-то время похожего по ним мужчину доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался 32-летний житель Сыктывкара.

По факту угона такси возбудили уголовное дело, решается вопрос о заведении второго - за применение оружия к охраннику клуба. Ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Меру пресечения дебоширу пока не избрали.