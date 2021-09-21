В Кирове водитель «Матиза» на всей скорости врезался в полицейский «Уазик»

Авария произошла уже в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 20 сентября, в Кирове произошло ДТП с участием полицейского «Уазика». Авария случилась в 18 часов 5 минут на Слободском тракте у дома №1. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» не убедился в безопасности своих действий, совершая обгон. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся со служебным автомобилем правоохранительных органов. В результате аварии три человека получили травмы. Потребовалась ли им госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.