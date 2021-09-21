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Происшествия21 сентября 2021 10:14

В Орлове иномарка сбила 7-летнего мальчика

Ребенок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода
Андрей Сергеев
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Авария произошла на ул. Василия Сокованова. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла на ул. Василия Сокованова. Фото: vk.com/gibdd43

В Орлове под колесами иномарки пострадал 7-летний мальчик. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник днем, 20 сентября, на улице Василия Сокованова произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 25-летний водитель Opel Astra сбил 7-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

- В результате происшествия мальчик получил травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний