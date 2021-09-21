В Кировской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 111 человек

В инфекционных стационарах области находятся свыше трех тысяч кировчан Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 21 сентября выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 267 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 3174 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 138 пациентам, 19 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 516.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5685 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2271 исследование на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 420 жителей области.