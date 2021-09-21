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Здоровье21 сентября 2021 9:35

В Кировской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 111 человек

В отделении реанимации находятся 138 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В инфекционных стационарах области находятся свыше трех тысяч кировчан

В инфекционных стационарах области находятся свыше трех тысяч кировчан

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 21 сентября выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровели 267 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 3174 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 138 пациентам, 19 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 516.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5685 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2271 исследование на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 420 жителей области.