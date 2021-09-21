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Общество21 сентября 2021 8:08

В Кирове заканчивают ремонт улиц Индустриальной, Майской и Промышленного переулка

На текущей неделе их могут представить к приемке
Маргарита Акагиева
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Подрядчик сейчас ведет работы еще на 20 участках улиц. Фото: admkirov.ru

Подрядчик сейчас ведет работы еще на 20 участках улиц. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ремонт дорог. Работы на трех отрезках почти завершились, сообщили в горадминистрации. Это Промышленный переулок, Индустриальная и Майская улицы.

Сейчас на первых двух участках ремонт практически закончен. На отрезке по улице Майской завершают устройство обочин и укрепление муниципальных парковок плитами. На текущей неделе эти участки могут уже представить к приемке.

На данный момент подрядчик приводит в порядок 27 участков за 340 миллионов рублей. В работе сейчас находятся 20 мест, на многих из них уже укладывают асфальтобетонное покрытие.

Напомним, недавно мы писали, что в Кирове дополнительно отремонтируют еще восемь участков улиц. Власти сейчас ищут подрядчика, который выполнит эту работу. Подробнее - здесь.