В Мурыгино крупное предприятие оштрафуют за сброс неочищенных стоков в Медянку

Летом местные жители заметили, что вода в Медянке помутнела и приобрела неприятный запах. Фото: vk.com/onfkirov

В Мурыгино оштрафуют крупное предприятие за сброс неочищенных стоков в реку Медянка. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Летом рыбаки из Юрьянского района заметили, что от воды в Медянке исходит неприятный запах, а сама она помутнела. Берег и растительность же покрылись склизской субстанцией. Местные жители предположили, что в реку сливают неочищенные стоки, поскольку мутная вода попадала в нее через трубу, ведущую к одному из местных предприятий.

Активисты направили обращение в природоохранную прокуратуру. Специалисты взяли пробы воды и направили на анализ, который показал, что местные жители не ошиблись в своих предположениях. Сейчас возбуждено административное дело, руководству предприятия внесли представление. Производству, сбрасывающему стоки в Медянку, грозит штраф до 300 тысяч рублей.