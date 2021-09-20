В Кирове нашли подрядчика для строительства школ в Долгушино и в районе Зубаревского леса

Работы в обеих школах должны завершиться до декабря 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове наконец определили подрядчика для строительства школ в Долгушино и в районе Зубаревского леса. По сообщению горадминистрации, завершился конкурсный отбор. Победителем стала кировская компания «Монолит». Контракты с ней заключат в начале октября.

Подрядчик должен будет построить две школы: на 1100 мест за 900 миллионов рублей в Долгушино и на 1500 мест за 1,2 миллиарда рублей - в районе Зубаревского леса. Как известно, работы на обоих объектах должны завершиться в декабре 2022 года.

Напомним, недавно мы писали о том, что на территории КВАТУ также возведут школу. Средства на постройку учебного заведения пойдут из федерального бюджета. Подробнее - здесь.