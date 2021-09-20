В Слободском районе по вине водителя иномарки пострадал 8-летний ребенок

Водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 19 сентября, в Слободском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, один из которых ребенок. Авария случилась в 16 часов на 659 км федеральной трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия 8-летний мальчик и 42-летняя женщина-пассажир получили травмы. Насколько серьезными они оказались не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 20 человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних.